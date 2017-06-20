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Политика
Правительство Сирии и оппозиция приглашены на переговоры в Астану
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Правительство Сирии и оппозиция приглашены на переговоры в Астану

8:52  20 Июня 2017
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Правительство Сирии и оппозиция приглашены на переговоры в Астану

Астана, 20 июня. На пятый раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии приглашены правительство САР и представители оппозиции. Об этом журналистам рассказали в министерстве иностранных дел Казахстана.

По словам первого заместителя главы казахстанского МИД Мухтара Тлеуберди, во встрече примут участие страны-гаранты — Россия, Иран и Турция. Правительству Сирии и оппозиции направлены приглашения, ответ пока не получен.

Правительство Сирии и оппозиция приглашены на переговоры в Астану

Напомним, пятый раунд сирийских переговоров состоится в Астане 4–5 июля. Итогом четвертой встречи, состоявшейся в мае, стало подписание меморандума о создании четырех зон деэскалации. 

#тлеуберди
Алексей Громов
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