Стало известно, какая жалоба Путину больше всего запомнилась россиянам

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Москва, 20 июня. Больше всего в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» гражданам России запомнилась жалоба девушки с онкологическим заболеванием. Об этом говорят данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Россиянам (23%) очень запомнилось обращение девушки из Апатит, которая рассказала главе российского государства о плохом медицинском обслуживании. Она обратилась к Путину в ходе прямой линии, которая прошла 15 июня. У Дарьи последняя стадия онкологического заболевания. Однако сначала доктора ставили ей неверный диагноз — «межпозвоночный остеохондроз», поэтому было потеряно много времени, чтобы справиться с недугом.

Отметим, что по окончании прямой линии девушка попала в реанимацию районного медицинского учреждения, а позже ее перевели в областную больницу в Мурманске.

В прошедший понедельник, 19 июня, самолет МЧС доставил девушку на лечение в столичную больницу.