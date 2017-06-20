Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
США собираются разместить на Украине свои военные резервы 
Triangle Created with Sketch.

США собираются разместить на Украине свои военные резервы 

8:39  20 Июня 2017
836

США собираются разместить на Украине свои военные резервы 

Киев, 20 июня. Соглашение по безопасности, которое планируют подписать Киев и Вашингтон, предусматривает размещение военных сил США на территории Украины. Об этом в эфире одного из местных телеканалов рассказал спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Он подчеркнул, что подписание документа выведет сотрудничество двух стран на «новый уровень». Кроме размещения военных резервов, соглашение предусматривает также проведение совместных спецопераций и научно-технических разработок.

США собираются разместить на Украине свои военные резервы 

Пока документ находится на стадии обсуждения. Вопрос о его подписании может решиться в ближайшем будущем, добавил спикер.    

#парубий
Кира Мирова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть