США собираются разместить на Украине свои военные резервы 

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Киев, 20 июня. Соглашение по безопасности, которое планируют подписать Киев и Вашингтон, предусматривает размещение военных сил США на территории Украины. Об этом в эфире одного из местных телеканалов рассказал спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Он подчеркнул, что подписание документа выведет сотрудничество двух стран на «новый уровень». Кроме размещения военных резервов, соглашение предусматривает также проведение совместных спецопераций и научно-технических разработок.

Пока документ находится на стадии обсуждения. Вопрос о его подписании может решиться в ближайшем будущем, добавил спикер.