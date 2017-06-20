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Спорт
Мутко не увидел серьезных инцидентов на Кубке конфедераций
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Мутко не увидел серьезных инцидентов на Кубке конфедераций

8:32  20 Июня 2017
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Мутко не увидел серьезных инцидентов на Кубке конфедераций

Москва, 20 июня. Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко не увидел серьезных эксцессов на Кубке конфедераций.

При этом, как отмечает «Интерфакс», не без неприятных моментов не обошлось. «Абсолютно все предусмотреть невозможно», — пояснил чиновник, отвечая на вопросы журналистов.

В частности, зашла речь об инциденте, когда один из зарубежных гостей заплатил в такси за поездку из Домодедова до гостиницы 50 тысяч рублей. Впрочем, когда случай стал достоянием общественности, таксист деньги вернул.

«В большинстве своем гостей в России встречают открытые, гостеприимные люди, но нюансы могут происходить в разных странах. Такие моменты сложно предугадать. Пока атмосфера на Кубке конфедерация хорошая», — резюмировал Мутко.

#россия #виталий мутко #кубок конфедераций
Константин Терехов
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