Мутко не увидел серьезных инцидентов на Кубке конфедераций
Москва, 20 июня. Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко не увидел серьезных эксцессов на Кубке конфедераций.
При этом, как отмечает «Интерфакс», не без неприятных моментов не обошлось. «Абсолютно все предусмотреть невозможно», — пояснил чиновник, отвечая на вопросы журналистов.
В частности, зашла речь об инциденте, когда один из зарубежных гостей заплатил в такси за поездку из Домодедова до гостиницы 50 тысяч рублей. Впрочем, когда случай стал достоянием общественности, таксист деньги вернул.
«В большинстве своем гостей в России встречают открытые, гостеприимные люди, но нюансы могут происходить в разных странах. Такие моменты сложно предугадать. Пока атмосфера на Кубке конфедерация хорошая», — резюмировал Мутко.