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Спорт
Сорокин рассказал о своем отношении к введению видеоповторов на Кубке конфедераций
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Сорокин рассказал о своем отношении к введению видеоповторов на Кубке конфедераций

8:41  20 Июня 2017
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Сорокин рассказал о своем отношении к введению видеоповторов на Кубке конфедераций

Москва, 20 июня. Глава Организационного комитета по подготовке и проведению первенства мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, как он относится к введению видеоповторов на матчах и безопасности на грядущей встрече сборных России и Португалии. 

Он отметил, что для всех, в том числе и Международной федерации футбола, видеоповторы — это что-то новое, хотя этой системой пользовались в Южной Корее на чемпионате мира (U-20), пишет газета «Известия».  

«Естественно, пока это выглядит не очень привычно, но зато справедливо», — подчеркнул Сорокин. 

Он также рассказал, что служба безопасности 100% справится на матче России и Португалии. Сорокин выразил уверенность, что при полных трибунах (а они не были забиты на прошедших матчах — Прим.ред.) служба безопасности справится со всеми нагрузками.

Напомним, 21 июня сборная России встретится с португальцами в Москве. Начало встречи в 18.00.

#футбол #сорокин #видеоповтор
Дана Балан
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