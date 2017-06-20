Порошенко между дел: Трамп выделит президенту Украины несколько минут для встречи

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В американской администрации подтвердили встречу президента Украины Петра Порошенко и лидера США Дональда Трампа. Напомним, ранее ее анонсировал глава МИД Украины Павел Климкин, пытаясь создать интригу, наводя туман на дату встречи.

«Должны подержать интригу, я же не могу у своего друга Свята Цеголко забирать работу, он сделает соответствующее объявление в ближайшее время, конечно синхронно с нашими американскими друзьями. Но работаем над содержательной частью встречи. В принципе этому были посвящены последние мои визиты в Вашингтон», — пояснил тогда он.

Выделили время

Главе украинской дипломатии было, отчего наводить тень на плетень. В Вашингтон президент Украины вылетел 19 июня, надеясь на переговоры с американским президентом. Однако, оказалось, что примет его не сам Трамп, а вице-президент США Майк Пенс. По данным некоторых СМИ, президент США сначала даже не планировал уделять время Петру Порошенко, полагаясь на главу правительства. Но, видимо, стало неудобно, видимо, попросили. Все-таки прилетел, все-таки ждет. И глава Белого дома любезно позволил президенту Украины заглянуть в Овальный кабинет.

В настоящее время известно, что Петр Порошенко и вице-президент США Майк Пенс посетят Дональда Трампа в Овальном кабинете в то время как президент США будет проводить встречу с помощником по нацбезопасности Гербертом Макмастером. Таким образом, полноценных переговоров между лидерами двух стран, скорее всего, не предвидится.

А были планы

Но, несмотря на наведенный туман, тогда еще покрывавший дату встречи президентов США и Украины, глава украинского МИД успел рассказать о том, что главной темой беседы политических лидеров станут двусторонние отношения и, традиционно, давление на Россию.

«Конечно, главный вопрос – это то, что мы можем сделать вместе со всеми нашими друзьями, с американскими друзьями и с Европейским союзом, с «Большой семеркой», чтобы давить на Россию выполнить Минские соглашения. Каким образом мы будем держать наш фронт по отношению к оккупированному Крыму и что мы можем сделать для того, чтобы, в конце концов, международное сообщество имело доступ к оккупированному Крыму», – заявил Климкин.

По его словам, Петр Порошенко также затронет в беседе с Дональдом Трампом и вопрос помощи украинским реформам.

«И это помощь украинским реформам, то, что у нас есть полиция, это благодаря нашим американским друзьям. То, что у нас есть система борьбы с коррупцией, это также много в чем благодаря им. Должны идти дальше и конечно не могу обойти безопасное сотрудничество. Без безопасного взаимодействия мы не можем себе представить любой серьезный разговор», — сказал он.

Украинский журналист Валерий Калныш в эфире телеканала «112 Украина» также предполагал, что Петр Порошенко везет в США свою повестку разрешения ситуации на Донбассе.

«Эти планы, о которых мы еще ничего не знаем, — это та дорожная карта, о которой говорили, когда забуксовал Минский процесс, когда Нормандская четверка перешла к формату обсуждения конкретных планов по реализации минских соглашений. Поэтому я думаю, что главный тезис, с которым едет президент, — это как Украина видит разрешение ситуации на Донбассе», — пояснил он.

Теперь не понятно, как в отсутствие полноценных переговоров Петр Порошенко успеет изложить все наболевшее своему американскому коллеге.

В администрации Белого дома пока не информируют о том, какие вопросы собираются обсудить стороны.

Поспешишь – людей насмешишь

Недавнее заявление все того же главы украинского МИД Павла Климкина о том, что «с точки зрения восприятия» важно, чтобы с Петром Порошенко Дональд Трамп успел поговорить раньше, чем с президентом России Владимиром Путиным, заставляет вспомнить известную русскую пословицу, и даже не одну – про спешку и про то, когда она хороша.

Напомним, что встреча российского и американского лидеров запланирована на полях саммита «Большой двадцатки» в Германии, который состоится 7-8 июля.

Известно, что кроме встречи с президентом США Дональдом Трампом, Петр Порошенко запланировал переговоры и с другими мировыми лидерами. Может, хоть там «политическая активность» украинского президента, о которой заявлял Климкин, действительно сконцентрируется и сфокусируется, как о том мечтает глава МИД Украины, а не превратиться в просто экскурсию по рабочим кабинетам коллег.