Порошенко назвал дату вступления в силу соглашения об ассоциации Украины с ЕС

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Вашингтон, 20 июня. Президент Украины объявил, что после визита в Вашингтон — где он, может быть, встретится с президентом США Дональдом Трампом — он незамедлительно отправляется в Брюссель для продолжения работы по реализации соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. По словам украинского лидера, соглашение об ассоциации с ЕС вступит в силу в полном объеме с 1 сентября.

«Прямо из Вашингтона я лечу в Брюссель для того, чтобы принять участие в передаче ратификационных грамот, которые подписаны Его Величеством королём Нидерландов, — сообщил Порошенко в ходе встречи с украинской диаспорой в Вашингтоне. — И это последняя страна, которая завершает процесс ратификации, и Украина с 1 сентября имеет высокую честь, что соглашение об ассоциации вступит в силу».

В ходе выступления Порошенко поставил себе в заслугу то, что соглашение об ассоциации подписано, «несмотря на огромное сопротивление России».

Напомним, ранее в Белом доме подтвердили, что в ходе визита Порошенко состоится встреча украинского президента с вице-президентом США Майком Пенсом. Встреча Порошенко и Дональда Трампа по-прежнему под вопросом.