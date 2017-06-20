Прямая линия с Путиным вызвала рекордный интерес россиян

В Избранное

Скопировать

Москва, 20 июня. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, которая стала пятнадцатой по счету, вызвала рекордный интерес со стороны россиян.

Как следует из опроса ВЦИОМ, от начала и до конца ее посмотрел каждый десятый житель страны, это наибольший показатель за минувшее десятилетие.

66% граждан РФ знакомы с содержанием прямой линии. Результаты исследования ВЦИОМ сегодня публикует РИА Новости.

Опрос был проведен с 16 по 18 июня. В нем приняли участие 1,8 тысяч респондентов.

Напомним, прямая линия с Путиным состоялась 15 июня. На общение президента с населением ушло 4 часа. За это время он успел ответить на более чем 70 вопросов.