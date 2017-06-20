Шон Спайсер может пойти на повышение в Белом доме

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Вашингтон, 20 июня. В Белом доме не исключают, что пресс-секретарь президента США Шон Спайсер получит более высокую должность. Об этом со ссылкой на неназванный источник в администрации президента Соединенных Штатов сообщает Reuters.

По данным агентства, никаких решений пока не принято. Но собеседник Reuters предположил, что Шон Спайсер может получить более высокую должность в области коммуникаций. В случае назначения, Спайсер будет координировать работу директора по связям с общественностью и пресс-секретаря Белого дома.

По сообщению Politico, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибас и Шон Спайсер уже обсудили в качестве кандидатов на должность пресс-секретаря Белого дома радиоведущей Лоры Ингрэм и редактора Daily Mail Дэвида Мартоско. Тем не менее, президент США Дональд Трамп пока не дал добро на кадровые перестановки в тех отделах своей администрации, которые занимаются контактами с прессой и связями с общественностью.