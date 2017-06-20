Челябинец зверски убил свою мать и выбросил тело в мешке возле школы

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Челябинск, 20 июня. Следственный комитет установил личность подозреваемого в убийстве в Курчатовском районе Челябинска пенсионерки, части тела которой в мешке были обнаружены вблизи школьного учреждения 14 дней назад. Об этом во вторник сообщил начальник следственного отдела по Курчатовскому району СУСК по региону Игорь Митрохин.

По его словам, подозреваемый 1962 года рождения, который приходился сыном жертве, признался, что он убил мать и рассказал, где спрятал другие части тела.

Труп убитой был обнаружен на территории одного из садовых товариществ.

Сейчас решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и ходатайстве о заключении его под стражу.

Напомним, 6 июня очевидец в Челябинске нашел возле школы мешок, в котором находились отрубленные части человеческого тела. Тогда СК России возбудил уголовное дело по статье «Убийство».