Число желающих учиться на священника в России выросло на четверть

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Москва, 20 июня. На подготовительные отделения высших духовных учреждений было зачислено на 25% больше желающих стать священниками, чем годом ранее. Руководители учебных заведений связывают рост интереса к духовному образованию с повышением его статуса в России.

На подготовительные отделения высших духовных заведений было зачисленно в 2017 году на 25% больше человек, чем годом ранее. Для поступления в этом году в семинарии на подготовительные курсы 2016-2017 годов были зачислены 827 человек (ранее — 662 человека), сообщает RT со ссылкой на данные учебного комитета Русской православной церкви.

Помимо этого, на 19% стало больше тех, кто поступил на первый курс вузов РПЦ: до 1593 человек в 2016 году (в 2015-м — 1338).

По мнению проректора Николо-Угрешской семинарии по учебной работе, иерея Валерия Духанина, рост интереса к получению духовного образования может быть связан с проводимым в последние годы реформированием учебного процесса. По его словам, это «совершенно новое отношение к духовным учреждениям в России».