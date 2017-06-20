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Россия
Кабмин РФ уточнил перечень финансируемых из бюджета работ при капремонте
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Кабмин РФ уточнил перечень финансируемых из бюджета работ при капремонте

7:59  20 Июня 2017
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Кабмин РФ уточнил перечень финансируемых из бюджета работ при капремонте

Москва, 20 июня. В российском Кабмине приняли постановление, которое определяет виды и объемы работ, выполняемых при капремонте, подлежащих финансированию из бюджета. Об этом сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к документу, опубликованному на официальном сайте правительства России, отмечается, что в нынешней редакции Градостроительного кодекса РФ отсутствует понятие «текущего ремонта объектов».

При этом под понятием «капитальный ремонт» можно выполнять ремонт отдельных строительных конструкций. Зачастую из-за этого при проведении капремонта выполняются различные виды ремонтных работ, не всегда относящиеся к капремонту.

В связи с этим назрела необходимость четко определить виды и объемы работ, в отношении которых будет проводиться ревизия достоверности определения сметы капремонта, для финансирования которых надо привлекать бюджетные средства в размере более 50%.

#россия #правительство рф #капремонт
Константин Терехов
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