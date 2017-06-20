Врачам не удалось найти в России абсолютно здоровых старшеклассников

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Москва, 20 июня. Исследование, проведенное специалистами Минздрава РФ с 2005 по 2015 годы в московских школах, показало, что к завершению учебы в школе среди российских старшеклассников совсем не остается полностью здоровых людей. В общей сложности в рамках исследования было проведено около 25 тысяч медицинских осмотров, в которых участвовали 426 детей, учащихся в четырех разных школах в столице.

Детей разделили на четыре группы по здоровью — в I группу попали абсолютно здоровые дети, во II те, кого можно считать «практически здоровым», а в III и IV оказали те, кто страдает острыми и хроническими заболеваниями. Оказалось, что школа довольно вредна для здоровья: в то время как среди первоклашек к I и II группам относились, соответственно, 4,3% и 44% школьников, к выпускному в 11-м классе абсолютно здоровых школьников вовсе не осталось, а доля «практически здоровых» снизилась до 34%. Более чем у половины старшеклассников были диагностированы хронические болезни.

Как рассказала «Известиям» доктор медицинских наук из ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей» Минздрава РФ Ирина Раппопорт, с 1990 года ситуация в сфере здоровья школьников значительно ухудшилась, и значительно увеличилось распространение психосоматических заболеваний.