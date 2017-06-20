Россельхознадзор предупредил о появлении некачественной рыбы в магазинах России

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Москва, 20 июня. В магазинах западных регионов России, Дальнего Востока и Сибири под видом свежего улова может появиться некачественная рыба. Об этом сообщает Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области.

По данным ведомства, на Сахалине и Камчатке уже началась лососевая путина и в скорее на рынок поступят первые партии свежевыловленной рыбы. Но вместе со свежей продукцией на рынок может произойти массовый вброс потерявшего качество нераспроданного улова прошлого.

Специалисты отмечают, что прошлогодняя рыба под видом свежевыловленной может попасть в магазины во внутренних частях России: западные регионы страны и Сибирь. Роспотребнадзор рекомендует потребителям обращать внимание на запах и цвет рыбы и перед покупкой спрашивать сопроводительные документы у продавцов.