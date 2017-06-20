Китайские хакеры получают доступ к веб-камере и подглядывают за ее владельцем 

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Пекин, 20 июня. Домашняя веб-камера может стать проводником для незваного гостя в вашем доме. Китайские хакеры разработали программное обеспечение, установка которого дает возможность подключения к устройству в любой точке земного шара.

Как пишут СМИ, ПО стоит 28 долларов. В Китае оно набирает обороты популярности, создаются специальные чаты, где любители подсматривать за чужой жизнью делятся логинами и паролями к веб-камерам.

Используя программное обеспечение, можно получить доступ практически с любой камере — от внешней, закрепленной на доме, до той, которая установлена для контроля за детьми.