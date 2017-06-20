Путин поблагодарил Радева за приглашение посетить Болгарию в 2018 году
София, 20 июня. Глава Болгарии Румен Радев пригласил президента Российской Федерации Владимира Путина посетить Болгарию с официальным визитом в будущем году. Об этом сообщили в минувший понедельник в пресс-службе болгарского лидера.
По данным пресс-службы, ввиду 140-летия окончания Русско-турецкой войны, а также освобождения Болгарии Радев пригласил Путина с официальным визитом в Софию в 2018 году.
Лидер РФ выразил благодарность за приглашение и принял его, о точной дате визита пока информации нет, говорится в пресс-службе.
Напомним, как ранее сообщала пресс-служба Кремля, в ходе беседы была подтверждена заинтересованность в развитии сотрудничества между Россией и Болгарией в различных областях, в том числе энергетической.
София и Москва договорились о продолжении контактов на различных уровнях.