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Сеул обвинил Пхеньян в нарушении прав человека из-за смерти студента из США
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Сеул обвинил Пхеньян в нарушении прав человека из-за смерти студента из США

7:47  20 Июня 2017
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Сеул обвинил Пхеньян в нарушении прав человека из-за смерти студента из США

Сеул, 20 июня. Президент Южной Кореи обвинил власти КНДР в нарушении прав человека в связи со смертью студента из США.

Как передает «Газета.ru», Мун Чжэ Ин, кроме обвинений в адрес северного соседа, также выразил сожаление, узнав новости о смерти студента Отто Уормбиера и направил соболезнования его семье. 

Напомним, что гражданин Соединенных Штатов был возвращен на родину в состоянии комы после многомесячного заключения в одной из тюрем в Корейской народно-демократической республики, и скончался на прошлой неделе.

#кндр #пхеньян #сеул #мун чжэ ин #республика корея
Константин Терехов
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