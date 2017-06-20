Сеул обвинил Пхеньян в нарушении прав человека из-за смерти студента из США

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Сеул, 20 июня. Президент Южной Кореи обвинил власти КНДР в нарушении прав человека в связи со смертью студента из США.

Как передает «Газета.ru», Мун Чжэ Ин, кроме обвинений в адрес северного соседа, также выразил сожаление, узнав новости о смерти студента Отто Уормбиера и направил соболезнования его семье.

Напомним, что гражданин Соединенных Штатов был возвращен на родину в состоянии комы после многомесячного заключения в одной из тюрем в Корейской народно-демократической республики, и скончался на прошлой неделе.