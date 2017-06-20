По просьбам партнеров: в Госдепе США разработали план по взаимодействию с Россией

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Глава американского Госдепартамента Рекс Тиллерсон разработал программу, в которой изложены три основных направления налаживания конструктивных рабочих отношений с Россией. Об этом сообщил сайт BuzzFeed со ссылкой на информацию источников во внешнеполитическом ведомстве США.

Три положения Тиллерсона

По данным ресурса, засекреченный документ, подготовленный американским госсекретарем, включает в себя три основных положения.

Согласно первому положению, Вашингтон намерен доказывать Москве контрпродуктивность для обеих сторон ряда шагов, которые в США приписывают России. Так, например, речь идет о продаже оружия движению «Талибан» (запрещенная в России организация — Прим. ФАН) в Афганистане и инциденты с американскими дипломатами в Москве. В каждом отдельном случае американской стороне предлагается давать отпор на подобные действия.

Во втором пункте программы по налаживанию взаимодействия с Россией говорится о том, что американской стороне следует урегулировать отношения с нашей страной по направлениям, отвечающим стратегическим интересам США. Среди них названы: прекращение войны в Сирии, разгром террористической группировки «Исламское государство»*, денуклеаризация Корейского полуострова и совместная работа в сфере кибербезопасности.

Также в документе отмечается важность сохранения отношений «стратегической стабильности» с Россией.

В своей публикации сайт BuzzFeed отмечает, что положения, выдвинутые госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, очень напоминают стратегию отношения с Москвой администрации бывшего президента США Барака Обамы образца 2015 года. Тогда курс на «перезагрузку» отношений с Россией стал неуклонно меняться в сторону охлаждения. Правда, у бывшего главы Белого дома, подчеркивает ресурс, был еще один, четвертый пункт, которого в программе Тиллерсона не наблюдается: оказание всемерной поддержки соседям России в Восточной и Центральной Европе, в том числе за счет ресурсов НАТО.

С чего началось

Напомним, что в 2014 году после начала событий на Украине и присоединения Крыма к России в результате народного голосования, между Москвой и Вашингтоном началось размежевание в отношениях. Власти США предпочли поддержать переход власти в этой стране к сторонникам евроинтеграции. Штаты заморозили сотрудничество с Россией во многих областях, ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

В ответ на действия американских властей, Россия применила зеркальные меры, объявив о приостановке договора об утилизации оружейного плутония и замораживании двух научных программ в ядерной сфере в связи с «угрозой стратегической стабильности в результате недружественных действий».

В конце 2016 года американская администрация приняла решение о введении ограничительных мер в отношении разведслужб и ряда частных лиц из России, обвинив их во «вмешательстве в выборы», и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых США Барак Обама назвал «работниками российской разведки».

Просьба партнеров

Не секрет, что об улучшении отношений с Россией у США попросили их союзники и партнеры в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Об этом на слушаниях в сенате заявил сам глава американского внешнеполитического ведомства, госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Союзники, партнеры, большие и маленькие, и это без исключений… в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-восточной Азии нам говорят: «Пожалуйста, займитесь отношениями с Россией, они должны быть улучшены». Они уверены, что ухудшение этих отношений, безусловно, ухудшит их ситуацию», — сказал он.

При этом заявление Тиллерсона прозвучало на фоне публикации Конгрессом США законопроекта о новых антироссийских санкциях. Согласно этому документу, российским банкам, которые уже находятся под санкциями, могут ограничить срок финансирования с 90 дней до 14. Кроме того, до 30 дней сократятся сроки финансирования российских энергетиков.

Законопроект против оборонного и энергетического секторов экономик РФ предложили сенатор-республиканец Джон Маккейн и демократ Бен Кардин. Антироссийские меры рассматриваются в виде поправки к законопроекту по санкциям против Ирана. Голосование за или против новых ограничений в отношении России должно пройти в четверг после процедурного голосования в среду.

Ранее глава Госдепа, комментируя возможность введения новых санкций против России, заявил, что не хотел бы закрытия каналов коммуникации с нашей страной.

Тиллерсон отметил, что в настоящее время отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на «самом низком уровне» и продолжают ухудшаться.

«Наша цель — стабилизировать отношения. Мы работаем в некоторых областях, чтобы определить, можем ли мы создать базу для переустановки рабочих отношений с российским правительством, которые в наших интересах», — добавил он.

15 июня, несмотря на слова Тиллерсона о стремлении наладить отношения с Россией, большинством голосов в американском Сенате одобрили законопроект по расширению антироссийских санкций. Новые ограничительные меры представлены в виде поправки к законопроекту о применении санкций в отношении Ирана.

Также в документе есть положение, законодательно ограничивающее действия главы Белого дома Дональда Трампа. Согласно ему, американский президент не может ослабить или отменить принятые меры без одобрения Конгресса.

* Организация запрещена на территории РФ.