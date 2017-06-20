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Президент РФБ рассказал, кто стал главным открытием этого сезона Единой лиги ВТБ
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Президент РФБ рассказал, кто стал главным открытием этого сезона Единой лиги ВТБ

8:06  20 Июня 2017
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Президент РФБ рассказал, кто стал главным открытием этого сезона Единой лиги ВТБ

Москва, 20 июня. Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко подвел итоги завершившегося сезона в Единой лиге ВТБ, а также рассказал, кто стал его главным открытием и разочарованием. 

По словам президента РФБ, защитник «Химок» Алексей Швед и форвард «Зенита» Сергей Карасев стали главными открытиями прошедшего сезона. Первый показал, что он действительно может быть лидером и вести команду за собой, второй — отлично провел «регулярку», пишут «Известия».

Президент РФБ рассказал, кто стал главным открытием этого сезона Единой лиги ВТБ

Что касается менее заметных баскетболистов, то можно выделить защитника «Химок» Вячеслав Зайцев, который не ушел в тень в топ-клубе. В московском ЦСКА Кириленко выделил Михаила Кулагина, который не получал много игрового времени, но был заметен.

«На стабильно высоком уровне сезон провели Андрей Воронцевич, Виталий Фридзон, Андрей Зубков, Сергей Моня и Никита Курбанов. Последний провел, пожалуй, лучший год в своей карьере. Особенно меня впечатлили его действия в защите», — заявил глава РФБ. 

Также Кириленко признался, что его разочаровала игра Дмитрия Хвостова, который не проявил себя в «Локомотиве» и, скорее всего, он просто не смог потягаться с Тэйлором Рочести.  

#зенит #баскетбол #химки #карасев #кириленко #швед
Дана Балан
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