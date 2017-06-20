Президент РФБ рассказал, кто стал главным открытием этого сезона Единой лиги ВТБ

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Москва, 20 июня. Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко подвел итоги завершившегося сезона в Единой лиге ВТБ, а также рассказал, кто стал его главным открытием и разочарованием.

По словам президента РФБ, защитник «Химок» Алексей Швед и форвард «Зенита» Сергей Карасев стали главными открытиями прошедшего сезона. Первый показал, что он действительно может быть лидером и вести команду за собой, второй — отлично провел «регулярку», пишут «Известия».

Что касается менее заметных баскетболистов, то можно выделить защитника «Химок» Вячеслав Зайцев, который не ушел в тень в топ-клубе. В московском ЦСКА Кириленко выделил Михаила Кулагина, который не получал много игрового времени, но был заметен.

«На стабильно высоком уровне сезон провели Андрей Воронцевич, Виталий Фридзон, Андрей Зубков, Сергей Моня и Никита Курбанов. Последний провел, пожалуй, лучший год в своей карьере. Особенно меня впечатлили его действия в защите», — заявил глава РФБ.

Также Кириленко признался, что его разочаровала игра Дмитрия Хвостова, который не проявил себя в «Локомотиве» и, скорее всего, он просто не смог потягаться с Тэйлором Рочести.