Донбасс: ВСУ в течение суток 6 раз обстреляли территорию ЛНР

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Луганск (ЛНР), 20 июня. Киевские силовики в течение последних 24 часов шесть раз открывали огонь по территории Луганской народной республики, таким образом вновь нарушая «режим тишины».

Как сообщили в народной милиции, в понедельник 19 июня ВСУ дважды обстреляли окрестности населенного пункта Сокольники, также огонь велся по направлениям Славяносербска, Желтого, Фрунзе и Голубовского.

Киевские силовики при обстреле населенных пунктов ЛНР использовали стрелковое оружие и артиллерийские орудия калибра 122 мм, зенитные установки ЗУ-23–2 и вооружение БМП, противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также минометы 82 и 120 мм.

Как уточнили в оборонном ведомстве Луганской народной республики, при обстрелах никто из гражданских лиц и личного состава не пострадал, инфраструктуре ЛНР урон не нанесен.