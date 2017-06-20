Почти 700 человек госпитализированы с тепловым ударом в Японии

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Токио, 20 июня. За неделю с тепловым ударом в Японии пострадали почти 700 человек, двое скончались. Об этом сообщает отвечающая за службу скорой помощи служба пожарной охраны страны.

По данным ведомства, в период с 12 по 18 июня в Японии из-за жары в больницы были доставлены 697 человек. Два человека скончались.

На прошлой неделе из-за жары в Японии пострадали 596 человек. Госпитализированы 228 пострадавших, более половины всех обратившихся из-за жары за медицинской помощью — люди старше 65 лет.