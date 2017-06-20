Подростка застрелили при разгоне акции протеста в Венесуэле

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Каракас, 20 июня. Один человек погиб и около 30 пострадали при разгоне акции протеста, которая проходила в столице Венесуэлы. Об этом журналистам сообщили в прокуратуре Каракаса.

По свидетельствам очевидцев, полиция применила против участников акции огнестрельное оружие. От огнестрельного ранения скончался 17-летний манифестант Фабиан Урбина.

Напомним, антиправительственные демонстрации в Венесуэле начались 2,5 месяца назад. За это время более 1,3 тысяч человек пострадали, около 70 граждан страны погибли.

Правозащитники утверждают, что в ходе акций протеста были задержаны свыше 3 тысяч человек, более трети из них до сих пор остаются за решеткой.