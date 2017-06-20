Туристы выбрали топ-10 российских городов с самой вкусной едой

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Москва, 20 июня. По отзывам путешествующих по России туристов был составлен список из десяти российских городов с самой вкусной едой. Возглавил этот список Владивосток, где доступны самые свежие морепродукты и развита паназиатская кухня.

В список наиболее хлебосольных российских городов вошли также Суздаль и Кострома, занявшие второе и третье место благодаря суздальской медовухе и традиционным костромским сырам, а также Псков, Калининград, Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Адлер и Геленджик. Таким образом, провинциальные города уверенно опередили в рейтинге самой вкусной кухни обе российские столицы, которые не вошли в этот список.

Как отмечает Booking.com, до 75% туристов утверждают, что ориентируются на отзывы о местной кухне при выборе места отдыха.