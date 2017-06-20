Форвард новозеландцев оценил шансы сборной России выйти из группы на Кубке конфедераций

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Москва, 20 июня. Сборная России уверенно победила в стартовом матче Кубка конфедераций команду Новой Зеландии со счетом 2:0. Нападающий новозеландцев Коста Барбарусес оценил перспективы россиян на домашнем турнире.

По словам 27-летнего форварда, сборная России — отличная команда с качественным подбором футболистов и неплохой физической подготовкой, что может помочь ей выйти из группы и бороться в плей-офф турнира.

Правда, он отметил, что далее все будет зависеть от класса соперников и игрового состояния российской команды.

Бывший игрок «Панатинаикоса» отметил, что у России новый коллектив, многие игроки не участвовали на подобного рода турнирах.

«Я хорошо помню Игоря Акинфеева — наблюдал за ним по телевизору, когда выступал в России за «Аланию». До этого я знал из нынешней сборной только Акинфеева и Юрия Жиркова, которые много играли в Лиге чемпионов и на ЧМ», — поделился форвард.

Он также рассказал, что ему запомнилась игра Дениса Глушакова и Федора Смолова, пишут «Известия».