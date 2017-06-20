Глава FIFA назвал прекрасной организацию Кубка конфедераций в России

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Сочи, 20 июня. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино назвал прекрасной организацию Кубка конфедераций в России.

Как пишет «Газета.ru», своими впечатлениями от увиденного руководитель FIFA поделился с журналистами в Сочи после посещения матча группового этапа турнира между сборными Австралии и Германии.

«Не могу не отметить прекрасную организацию Кубка конфедераций. Это касается как сегодняшнего матча в Сочи, так и остальных игр. На данный момент турнир проходит отлично», — отметил Инфантино.

Добавим, что президент FIFA составил свое мнение относительно проведения соревнований после посещения всех городов, принимающих Кубок конфедераций. Ранее Джанни Инфантино посетил матчи в Санкт-Петербурге, Казани и Москве.