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Ученые выяснили, что кошек одомашнили жители Древнего Египта
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Ученые выяснили, что кошек одомашнили жители Древнего Египта

7:14  20 Июня 2017
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Ученые выяснили, что кошек одомашнили жители Древнего Египта

Брюссель, 20 июня. Сотрудники одного из бельгийских университетов расшифровали ДНК древних кошек и пришли к выводу, что впервые эти дикие существа были одномашнены 9 тысяч лет назад. 

Ученые выяснили, что кошек одомашнили жители Древнего Египта

Примерно одновременно в свой кров кошек пустили жители Ближнего Востока и Древнего Египта. Пока до конца не ясно, кто из них стал инициатором, а после завез традицию держать этих питомцев у себя дома в другой регион. Ответ на этот вопрос должны дать дальнейшие исследования, пишут специализированные СМИ со ссылкой на ученых. 

Кира Мирова
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