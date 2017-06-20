Ученые выяснили, что кошек одомашнили жители Древнего Египта

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Брюссель, 20 июня. Сотрудники одного из бельгийских университетов расшифровали ДНК древних кошек и пришли к выводу, что впервые эти дикие существа были одномашнены 9 тысяч лет назад.

Примерно одновременно в свой кров кошек пустили жители Ближнего Востока и Древнего Египта. Пока до конца не ясно, кто из них стал инициатором, а после завез традицию держать этих питомцев у себя дома в другой регион. Ответ на этот вопрос должны дать дальнейшие исследования, пишут специализированные СМИ со ссылкой на ученых.