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Экономика
Tesla планирует начать сборку электрокаров в Китае
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Tesla планирует начать сборку электрокаров в Китае

7:25  20 Июня 2017
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Tesla планирует начать сборку электрокаров в Китае

Пало-Альто (штат Калифорния, США), 20 июня. Американская корпорация Tesla в скором времени заключит договор о старте сборки электромобилей на китайской территории. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg. 

По данным издания, Tesla практически завершила переговоры по этому поводу с шанхайскими властями. На данный момент официального подтверждения нет, но сообщается, что обе стороны уже пришли к обоюдному согласию. 

Согласно проекту соглашения, будет создаваться совместное предприятие при участии Tesla и хотя бы одной китайской фирмы. Согласно информации агентства, благодаря сделке американский концерн сможет реализовывать свою продукцию в КНР без налогообложения (25%). На данный момент американские электрокары на китайском рынке стоят дороже, чем в Соединенных Штатах. 

 

#tesla #авто
Дана Балан
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