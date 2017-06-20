Tesla планирует начать сборку электрокаров в Китае

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Пало-Альто (штат Калифорния, США), 20 июня. Американская корпорация Tesla в скором времени заключит договор о старте сборки электромобилей на китайской территории. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

По данным издания, Tesla практически завершила переговоры по этому поводу с шанхайскими властями. На данный момент официального подтверждения нет, но сообщается, что обе стороны уже пришли к обоюдному согласию.

Согласно проекту соглашения, будет создаваться совместное предприятие при участии Tesla и хотя бы одной китайской фирмы. Согласно информации агентства, благодаря сделке американский концерн сможет реализовывать свою продукцию в КНР без налогообложения (25%). На данный момент американские электрокары на китайском рынке стоят дороже, чем в Соединенных Штатах.