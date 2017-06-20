Два человека погибли, пять получили травмы в ДТП в Амурской области

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Благовещенск, 20 июня. Два человека погибли, пять получили травмы в результате произошедшего в Серышевском районе Амурской области ДТП, сообщает ГИБДД УМВД России по Амурской области.

Авария произошла накануне на автодороге между поселком Серышево и селом Украинка. В результате лобового столкновения автомобилей Nissan Cube и Toyota Noah погибли находившиеся в первой иномарке мужчина и женщина. Еще пять человек получили травмы. От удара один из автомобилей выкинуло на обочину.

Другое страшное ДТП с двумя погибшими произошло в Ставропольском крае. Электронное издание Газета.ru сообщает, что в Изобилском районе столкнулись бензовоз и два легковых автомобиля.