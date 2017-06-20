«Нафтогаз Украины» хочет продолжать транзит российского газа и после 2020 года

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Вашингтон, 20 июня. Несмотря на огромные взаимные претензии между «Нафтогазом Украины» и российским «Газпромом», украинские энергетики заинтересованы в том, чтобы продолжать транзит российского газа в Европу и после 2020 года. Об этом заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко после выступления в Атлантическом совете в столице США.

В ходе семинара в Атлантическом совете Витренко отвечал на вопросы американцев о том, что собирается делать «Нафтогаз» после 2020 года, когда наступает срок перезаключения транзитного контракта с «Газпромом». Витренко утвердительно ответил на вопрос о том, заинтересована ли украинская компания в перезаключении контракта: «Да, заинтересована. В настоящее время мы планируем переговоры; мы просто не можем пока договориться о месте».

Как сообщает ТАСС, в планы «Нафтогаза», по словам Витренко, входит создание нового трубопровода между РФ и Европой: представитель «Нафтогаза» объявил, что прибыл в Вашингтон в том числе для того, чтобы «агитировать за украинский ответ на «Северный поток-2». По словам Витренко, перспективная украинская система «втрое мощнее, она надежна, а в партнерстве с европейскими компаниями должна быть гораздо лучшим вариантом для Европы».