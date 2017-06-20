США направили в Южную Корею стратегические бомбардировщики

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Сеул, 20 июня. США направили в Южную Корею два способных нести ядерное оружие сверхзвуковых бомбардировщика B-1B. Об этом сообщает Yonhap news.

«Два бомбардировщика B-1B сегодня переброшены на Корейский полуостров и принимают участие в совместных учениях вместе с нашими истребителями F-15K», — сообщил агентству источник в военном ведомстве Южной Кореи.

Американские бомбардировщики проведут тренировочные бомбардировки на полигоне Пхильсона в южнокорейской провинции Канвондо. Совместные учения американских B-1B и южнокорейских истребителей продлятся несколько часов. Источник издания подчеркивает, что переброска стратегических бомбардировщиков демонстрирует решимость США в сдерживании исходящей от КНДР военной угрозы.