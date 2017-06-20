Водолазы приступили к поискам пропавших на Ладоге подростков

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Петрозаводск, 20 июня. Сотрудники МЧС РФ приступили к следующему этапу поисково-спасательной операции на Ладожском озере: к работе приступили водолазные группы Специализированной пожарно-спасательной части и Карельской поисково-спасательной службы. Они будут искать троих пропавших подростков с перевернувшейся на Ладоге лодки.

В настоящее время на месте, где перевернулась лодка, работает отряд из десяти водолазов. Ранее сообщалось, что к поисково-спасательной операции будет привлечен глубоководный аппарат МЧС Falcon, поскольку глубина здесь достигает 40 метров и работа водолазов на дне Ладоги затруднена.

Напомним, только двоим из подростков, отправившихся покататься на Ладожском озере, удалось выбраться на берег. Поиски остальных продолжаются. К поисково-спасательной операции привлечено более 250 человек.