Глава МИД Катара едет в США для обсуждения последствий блокады 

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Доха, 20 июня. Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани посетит на следующей неделе Вашингтон, где обсудит последствия экономической блокады эмирата со стороны некоторых арабских государств.

Как сообщает Reuters, глава МИД заявил, что готов начать диалог с другими странами Персидского залива для разрешения кризиса на основе четких принципов. По его мнению, урегулировать конфликт станет возможно благодаря посредничеству Кувейта.

Аль Тани также отметил, что Катар будет через суд добиваться открытия путей воздушного сообщения страны и снятия части блокады.

Напомним, что между Катаром и рядом арабских государств Персидского залива возник дипломатический кризис, который вызвал разрыв дипломатических отношений Бахрейна, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта, Йемена, временного правительства Ливии, Мальдивской Республики и Республики Маврикий с Катаром. Страны обвинили Катар в поддержке терроризма и экстремистской идеологии.