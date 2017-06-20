Взрыв на АЗС в Киргизии: погибли двое, ранены восемь человек

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Ананьево (Киргизия), 20 июня. Два человека погибли, и еще восемь получили ранения во время взрыва АЗС в Киргизии.

Как пишет «Газета.ru», инцидент на автозаправочной станции имел место быть в селе Ананьево Иссык-Кульской области. Среди погибших – ребенок, пятеро получивших травмы находятся в реанимации.

Взрыв на автогазозаправочной станции в Киргизии произошел накануне вечером, предположительно во время перекачки газа. Возникший после взрыва пожар удалось потушить лишь спустя несколько часов.