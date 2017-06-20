Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Взрыв на АЗС в Киргизии: погибли двое, ранены восемь человек
Triangle Created with Sketch.

Взрыв на АЗС в Киргизии: погибли двое, ранены восемь человек

6:43  20 Июня 2017
300

Взрыв на АЗС в Киргизии: погибли двое, ранены восемь человек

Ананьево (Киргизия), 20 июня. Два человека погибли, и еще восемь получили ранения во время взрыва АЗС в Киргизии.

Как пишет «Газета.ru», инцидент на автозаправочной станции имел место быть в селе Ананьево Иссык-Кульской области. Среди погибших – ребенок, пятеро получивших травмы находятся в реанимации.

Взрыв на автогазозаправочной станции в Киргизии произошел накануне вечером, предположительно во время перекачки газа. Возникший после взрыва пожар удалось потушить лишь спустя несколько часов.

#киргизия #газ #азс
Константин Терехов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть