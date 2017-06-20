В России могут разрешить продажу алкоголя на АЗС

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Москва, 20 июня. В России может быть отменен запрет на продажу алкогольной продукции на автозаправочных станциях (АЗС). Об этом сообщает газета «Известия».

Соответствующие поправки в статью16 закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» подготовил сенатор Геннадий Орденов. Инициатива уже согласована Минэкономразвития, Минюстом, Минпромторгом и Росалкогольрегулированием, против высказались Роспотребнадзор и МВД. Минфин 19 июня направил в Белый дом проект положительного отзыва правительства на поправки. Документ подписал замминистра Юрий Зубарев.

Если поправки в закон примут, на АЗС будет разрешено продавать алкогольную продукцию, содержащую не более 16,5% этилового спирта (пиво, сухие вина и алкогольные энергетики). В пояснительной записке к законопроекту говорится, что снятие запрета позволит повысить рентабельность АЗС и будет способствовать росту конкуренции на алкогольном рынке.