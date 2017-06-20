Журналисты из Голландии похищены в Колумбии

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Богота, 20 июня. В городе Эль-Тарра, что на северо-востоке Колумбии, похищены два телевизионных журналиста из Нидерландов.

Как пишет «Газета.ru», по предварительным данным членами радикальной организации Армия национального освобождения взяты в плен репортер Дерк Йоханнес Болт и оператор Еуджинио Эрнест Мари.

Репортеры из Голландии работали в штате Северный Сантандер, который находится на границе с Венесуэлой. Военные Колумбии уже приступили к поискам журналистов из Голландии.