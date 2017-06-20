Фонд свободных выборов поможет администрации президента отслеживать нарушения

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Москва, 20 июня. Российский фонд свободных выборов (РФСВ) поможет управлению внутренней политики администрации президента РФ (УВП АП) отслеживать нарушения на губернаторских выборах в сентябре 2017 года.

Российский фонд свободных выборов, в число учредителей которого входит Центризбирком России, подготовит электоральную аналитику для УВП АП по итогам региональных выборов 2017 года. Как сообщили источники «Известий», близкие к руководству администрации президента, фонд будет информировать на экспертном уровне чиновников из УВП о том, где нарушается избирательное законодательство.

Исполнительный директор РФСВ Роман Смирнов, что фонд привлекут к совместной работе с УВП АП. Основное внимание фонд уделит пяти «наиболее высококонкурентным» регионам — Ярославской, Свердловской, Кировской областям, Пермскому краю и Республике Бурятия.

Источник издания в Центризбиркоме сообщил, что инициатива о возобновлении сотрудничества с фондом принадлежит лично председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой.