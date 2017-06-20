Семья из 12 человек погибла при авиаударе коалиции США по сирийскому поселку

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Удар по поселению возле сирийско-иракской границы на юго-востоке провинции Эль-Хасака в Сирии нанесли самолеты международной коалиции во главе с США, в результате погибли мирные жители. Об этом сообщает сирийское информагентство SANA.

По данным источников, жертвами ночного удара стали 12 человек. Все они были членами одной семьи, которая проживала в этом населенном пункте.

«Так называемая международная коалиция ведет войну в координации с ИГИЛ»*, — заявили в агентстве.

Всего в результате воздушных атак США и их союзников в соседних провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор менее чем за месяц погибли более 200 мирных граждан.

ВВС коалиции оказывают поддержку арабо-курдским формированиям из «Сил демократической Сирии», которые штурмуют город Ракка. Этот административный центр одноименной провинции, находящийся на реке Евфрат, служит главным форпостом террористической группировки «Исламское государство» (в Сирии).





Громкий инцидент с применением авиации международной коалицией во главе с США произошел в воскресенье, 18 июня. Минобороны Сирии сообщило, что истребитель F/A-18E Super Hornet, принадлежащий силам США и их союзников уничтожил Су-22 правительственных сил.

«Наш самолет сбили в обед около города Ракка, когда он выполнял задачу против «Исламского государства»*. Их действия пытаются остановить сирийскую армию и их союзников в борьбе против терроризма, в то время, как наша армия и союзники делают большие успехи», — отметили в министерстве обороны Сирии

В коалиции отрицать уничтожение самолета САР не стали. Информацию подтвердили. Но при этом заявили, что защищали своих партнеров. Военный самолет якобы сбрасывал бомбы рядом с бойцами «Сил демократической Сирии».

В российском МИД осудили действия американского командования.

«Этот удар надо рассматривать как продолжение американской линии на пренебрежение нормами международного права…Что это, как не акт агрессии?» — заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

В российском министерстве обороны сообщили о прекращении взаимодействия с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. Военные назвали действия американцев «циничным нарушением суверенитета Сирии» и «фактически военной агрессией».

«Командование коалиционных сил не использовало существующий канал связи между воздушными командованиями авиабазы Эль-Удейд (Катар) и авиабазы Хмеймим для предотвращения инцидентов в воздушном пространстве Сирии», — говорится в сообщении ведомства.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич также заявил, что действия США являются актом агрессии. По мнению сенатора, они приведут к усилению международного терроризма.

«Понятно, что о никакой обороне здесь нет и речь. Откровенная агрессия и провокация. Причем провоцируют, прежде всего, Россию. Похоже, что США при Дональде Трампе – это источник качественного нового уровня опасности не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал новым актом войны против Сирии инцидент со сбитым сирийским истребителем-бомбардировщиком.

Ранее в апреле Россия уже приостанавливала действие меморандума. Это было связано с атакой американского флота на сирийскую авиабазу Шайрат, по которой было выпущено около 60 крылатых ракет «Томогавк». Действие механизмов, изложенных в меморандуме, было восстановлено неделю спустя, 14 апреля.

В ООН заявили, что не располагают детальной информацией по сбитому коалицией США сирийскому истребителю Су-22, однако данный инцидент может привести к эскалации сирийского конфликта в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы не можем независимо подтвердить эти сообщения или обстоятельства произошедшего. Говоря шире, это вызывает у нас глубокую обеспокоенность о риске возможных просчетов и эскалации в сирийском конфликте», — пояснил Дюжаррик.

Он также добавил, что подобные инциденты являются неуместными, когда продолжается борьба с террористическими группировками в Сирии. Кроме того, подобные случаи не соответствуют цели всеобъемлющего политического решения конфликта в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.