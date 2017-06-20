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Новости Сирии
Семья из 12 человек погибла при авиаударе коалиции США по сирийскому поселку
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Семья из 12 человек погибла при авиаударе коалиции США по сирийскому поселку

6:44  20 Июня 2017
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Семья из 12 человек погибла при авиаударе коалиции США по сирийскому поселку

Удар по поселению возле сирийско-иракской границы на юго-востоке провинции Эль-Хасака в Сирии нанесли самолеты международной коалиции во главе с США, в результате погибли мирные жители. Об этом сообщает сирийское информагентство SANA.

По данным источников, жертвами ночного удара стали 12 человек. Все они были членами одной семьи, которая проживала в этом населенном пункте.

«Так называемая международная коалиция ведет войну в координации с ИГИЛ»*,  — заявили в агентстве.

Всего в результате воздушных атак США и их союзников в соседних провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор менее чем за месяц погибли более 200 мирных граждан.

ВВС коалиции оказывают поддержку арабо-курдским формированиям из «Сил демократической Сирии», которые штурмуют город Ракка. Этот административный центр одноименной провинции, находящийся на реке Евфрат, служит главным форпостом террористической группировки «Исламское государство» (в Сирии).

Семья из 12 человек погибла при авиаударе коалиции США по сирийскому поселку

Громкий инцидент с применением авиации международной коалицией во главе с США произошел в воскресенье, 18 июня. Минобороны Сирии сообщило, что истребитель F/A-18E Super Hornet, принадлежащий силам США и их союзников уничтожил Су-22 правительственных сил.

«Наш самолет сбили в обед около города Ракка, когда он выполнял задачу против «Исламского государства»*. Их действия пытаются остановить сирийскую армию и их союзников в борьбе против терроризма, в то время, как наша армия и союзники делают большие успехи»,  — отметили в министерстве обороны Сирии

В коалиции отрицать уничтожение самолета САР не стали. Информацию подтвердили. Но при этом заявили, что защищали своих партнеров. Военный самолет якобы сбрасывал бомбы рядом с бойцами «Сил демократической Сирии».

В российском МИД осудили действия американского командования.

«Этот удар надо рассматривать как продолжение американской линии на пренебрежение нормами международного права…Что это, как не акт агрессии?» — заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

В российском министерстве обороны сообщили о прекращении взаимодействия с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. Военные назвали действия американцев «циничным нарушением суверенитета Сирии» и «фактически военной агрессией».

«Командование коалиционных сил не использовало существующий канал связи между воздушными командованиями авиабазы Эль-Удейд (Катар) и авиабазы Хмеймим для предотвращения инцидентов в воздушном пространстве Сирии», — говорится в сообщении ведомства.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич также заявил, что действия США являются актом агрессии. По мнению сенатора, они приведут к усилению международного терроризма.

Семья из 12 человек погибла при авиаударе коалиции США по сирийскому поселку

«Понятно, что о никакой обороне здесь нет и речь. Откровенная агрессия и провокация. Причем провоцируют, прежде всего, Россию. Похоже, что США при Дональде Трампе – это источник качественного нового уровня опасности не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал новым актом войны против Сирии инцидент со сбитым сирийским истребителем-бомбардировщиком.

Ранее в апреле Россия уже приостанавливала действие меморандума. Это было связано с атакой американского флота на сирийскую авиабазу Шайрат, по которой было выпущено около 60 крылатых ракет «Томогавк». Действие механизмов, изложенных в меморандуме, было восстановлено неделю спустя, 14 апреля.

В ООН заявили, что не располагают детальной информацией по сбитому коалицией США сирийскому истребителю Су-22, однако данный инцидент может привести к эскалации сирийского конфликта в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы не можем независимо подтвердить эти сообщения или обстоятельства произошедшего. Говоря шире, это вызывает у нас глубокую обеспокоенность о риске возможных просчетов и эскалации в сирийском конфликте»,  — пояснил Дюжаррик.

Он также добавил, что подобные инциденты являются неуместными, когда продолжается борьба с террористическими группировками в Сирии. Кроме того, подобные случаи не соответствуют цели всеобъемлющего политического решения конфликта в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.

#россия #сша #сирия #пушков #клинцевич #рябков
Павел Романов
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