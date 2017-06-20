Ученые: Селфи могут вызывать эпилептические приступы

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Оттава, 20 июня. Исследователи из Канады опубликовали работу, в которой рассказывается об еще одной опасности, которая грозит любителям делать селфи.

Как пишут специализированные СМИ, любителям делать снимки самих себя в самых разных, порой грозящих увечьями и летальными исходами, ситуациях могут также грозить эпилептические приступы.

Как уточняется, в группе риска — люди, которые подвержены заболеванию под названием «светочувствительная эпилепсия». Это – дети и школьники, припадки могут возникнуть из-за ярких вспышек и высокочастотного мерцания мониторов.

Также в ходе исследования, эксперты рассказали о прежде неизвестной разновидности фотосенситивной эпилепсии – «селфи-эпилепсией»