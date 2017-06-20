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Украина
Порошенко похвастал «фантастической поддержкой» США
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Порошенко похвастал «фантастической поддержкой» США

6:39  20 Июня 2017
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Порошенко похвастал «фантастической поддержкой» США

Киев, 20 июня. Президент Украины Петр Порошенко объявил на своей странице Twitter, что Украина имеет «фантастическую поддержку» США. Такое заявление прозвучало в связи с тем, что Белый дом официально подтвердил встречу Порошенко с вице-президентом Соединенных Штатов Майком Пенсом — в то время как вопрос о встрече с президентом Трампом пока что остается открытым.

В своем сообщении президент Украины особо решил подчеркнуть: «Очень важно, что моя встреча в Белом доме состоится раньше, чем встреча Путина». 

#порошенко
Валентин Меликов
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