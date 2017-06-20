Порошенко похвастал «фантастической поддержкой» США

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Киев, 20 июня. Президент Украины Петр Порошенко объявил на своей странице Twitter, что Украина имеет «фантастическую поддержку» США. Такое заявление прозвучало в связи с тем, что Белый дом официально подтвердил встречу Порошенко с вице-президентом Соединенных Штатов Майком Пенсом — в то время как вопрос о встрече с президентом Трампом пока что остается открытым.

Україна має фантастичну підтримку США.



Дуже важливо, що моя зустріч у Білому домі відбудеться раніше, ніж зустріч Путіна. pic.twitter.com/YpQXFrchoa — Петро Порошенко (@poroshenko) June 20, 2017

В своем сообщении президент Украины особо решил подчеркнуть: «Очень важно, что моя встреча в Белом доме состоится раньше, чем встреча Путина».