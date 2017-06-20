Два заместителя шерифа в США получили ранения в перестрелке в здании суда

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Вашингтон, 20 июня. Перестрелка произошла в здании суда в американском штате Теннеси. Ранения получили двое заместителей местного шерифа, сообщает Бюро расследований штата.

По предварительной информации, подозреваемый в нападении был застрелен или застрелился сам.

Накануне около трех часов дня 71-летний заместитель шерифа округа Уэйд Бассет отправился в камеру на третьем этаже Центра правосудия округа Коффи, чтобы переправить заключенного Майкла Юджина Белла в тюрьму. В тот день Белл был в суде для обсуждения его приговора по делу о похищении, домашнем нападении и нескольких других обвинений. Заключенный накинулся на Бассета и выхватил у него пистолет. Выстрелив в заместителя шерифа, он бросился вниз по лестнице. На первом этаже Белл выстрелил в 56-летнего заместителя шерифа Венделла Боуэна, когда тот вышел из двери.

Преступника нашли в доме примерно в квартале от здания суда. Причиной его смерти стало огнестрельное ранение в голову. Следователи предполагают, что он застрелился.

Пострадал также заместитель Бассетта, находившийся во время нападения в пуленепробиваемом жилете. У него диагностированы травмы рук, а также травмы, полученные от пули, попавшей в жилет в районе живота.