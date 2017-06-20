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Общество
Московские власти планируют утилизировать строительный мусор от снесенных по программе реновации домов
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Московские власти планируют утилизировать строительный мусор от снесенных по программе реновации домов

6:18  20 Июня 2017
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Московские власти планируют утилизировать строительный мусор от снесенных по программе реновации домов

Москва, 20 июня. Степень утилизации строительного мусора, который останется после сноса попавших в программу реновации домов, может доайти до 100%. Об этом со ссылкой на руководителя департамента природопользования Москвы Антона Кульбачевского сообщают «Известия».

По данным издания, вторичное использование строительного мусора, который появится в связи со сносом попавших в программу реновации домов, учтено в проекте «Экологической стратегии Москвы до 2030 года» столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. В проекте говорится об использовании энергоэффективных технологий при строительстве новых зданий, озеленении и «умном сносе» домов.

«Речь идет и о технологиях, позволяющих минимизировать шум и пыль при сносе зданий. Немаловажно и то, что большая часть строительных отходов будет отправлена на переработку для получения вторсырья, а не захоронена на полигонах», — сообщил «Известиям» Антон Кульбаческий.

Издание отмечает, что после сноса домов по программе реновации может образоваться 30 млн кубометров строительного мусора.

#россия
Виталий Малясев
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