Сирия новости 20 июня 07.00: отряды «Хезболлы» перебросили к Пальмире, в Хомсе нашли пропавших журналистов
Сирия, 20 июня. Почти все отряды «Хезболлы» передислоцированы к Пальмире, ВС Сирии нашли в пустыне новостную группу, с которой потеряли контакт на 30 часов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Дамаске САА потеряла мостоукладчик, в Хомсе к Пальмире передислоцированы почти все отряды «Хезболлы». САА получила подкрепления на западе Ракки в виде частей NDF******, прибывших из Каламуна.
«Исламское государство»: террористов выбили с территорий к востоку от Т3 в Хомсе, из Аль-Ресафа в Ракке, в Ираке ликвидированы двое смертников «Исламского государства»*.
Провинция Дамаск
Террористы «Джейш аль-Ислам»***** сожгли мостоукладчик армии правительства Сирии в Хош Давахира в Восточной Гуте.
Боевиков вытеснили с холма Аль-Рабия после столкновений с САА в юго-восточном Дамаске, сообщает Farsnews.
Члены «Файлак аль-Рахман» заявили, что они отразили атаку армии правительства Сирии на Эйн Тарму в Восточной Гуте.
США передислоцировали свои самолеты, чтобы обезопасить своих пилотов. Также Пентагон выразил готовность работать с РФ для деэскалации напряженности.
Пентагон заявил, что американские пилоты будут защищаться, если российские самолеты будут представлять угрозу.
Провинция Алеппо
Боевики «Ахрар аш-Шам» отказались подписать заявление об окончании переговоров и подписании соглашений о прекращении огня с Россией и Сирией.
Интенсивная бомбардировка турецкой артиллерией позиций курдских отрядов прошла близ населенных пунктов Мара и Килгрин на севере провинции.
Провинция Хомс
Почти все отряды «Хезболлы» передислоцированы к Пальмире, чтобы объединиться с САА в Ракке.
Террористов «Исламского государства» выбили с территорий к востоку от Т3. Идут бои за область Даэр аль-Химар, сообщает Аlmasdarnews.
ВС Сирии нашли в пустыне новостную группу, с которой потеряли контакт на 30 часов.
بعد 30 ساعة على فقدان الاتصال بهم .الأمن العسكري السوري يعثر على فريق الاخبارية السورية والمركز الاخباري ب الصحراء بالقرب من الحدود العراقية pic.twitter.com/ZVywQmL5am— Hassan Ridha (@sayed_ridha) June 19, 2017
Провинция Дейр эз-Зор
Израильская разведка сообщает, что из шести ракет, выпущенных из Ирана, одна попала в цель, одна упала рядом, еще четыре упали по пути.
Иран опубликовал имена двух лидеров «Исламского государства», на которых был нацелен ракетный удар: Абу Ассем аль-Либи и Абдулкадир аль-Фарани (Абу-Харит), сообщается в Twitter.
Провинция Даръа
Жители массово бегут из города Даръа к израильской границе в связи с интенсивными бомбардировками ВВС САР.
Оппозиционные источники утверждают в Twitter, что ВКС РФ наносят интенсивные удары по позициям боевиков в городе Даръа.
Breaking Daraa || Militants media said that Many Russian Jets Strikes in this time Militants sites with Heavy Missiles— Yusha Yuseef ???????? (@MIG29_) June 19, 2017
Провинция Ракка
SDF**** захватили населенный пункт Шувейхан к востоку от Джаадина на западе провинции.
Представители SDF заявили, что пока армия правительства Сирии будет атаковать, они будут отвечать тем же.
SDF при поддержке авиации коалиции захватили район Аль-Байтара в Ракке после боев с террористами «Исламского государства», передает Аlmasdarnews.
Террористов «Исламского государства» вытеснили из Аль-Ресафа. Также боевиков вытеснили из нескольких деревень в окрестностях.
#Syria Al Resafa / #Rassafeh #SAA #SyrianArmy #SyrianArabArmy #SyrianArmedForces pic.twitter.com/vUX9eRBHC7— Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) June 19, 2017
По сообщению Аlmasdarnews, САА получила подкрепления на западе Ракки в виде частей NDF, прибывших из Каламуна.
Сообщается, что SDF отбили Джаадин у армии правительства Сирии. По другим данным, населенный пункт остается под контролем правительственных войск.
По информации военного источника, пилот сбитого США самолета в порядке и находится под присмотром врача.
Провинция Хама
Армия правительства Сирии задержала автобомбу со взрывчаткой в деревне Аль-Хасу к востоку от Саламии.
Ирак
Войска Ирака в рамках зачистки границы от террористов «Исламского государства» продвинулись на 40 километров от блокпоста Аль-Валид к Аль-Каиму.
PMU отбили атаку террористов «Исламского государства» в восточной Самарре, уничтожив двух смертников.
* Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)
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