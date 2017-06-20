Ребенок пострадал во время конфликта между соседями в Екатеринбурге

В Избранное

Скопировать

Екатеринбург, 20 июня. В СУ СКР по Свердловской области начата проверка по факту получения травмы четырехлетним ребенком во время ссоры взрослых.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вечером 18 июня произошел конфликт в одном из жилых домов по улице Соболева – во время разбирательств между соседями пострадал несовершеннолетний, который, по предварительным данным, ударился головой о стену.

В настоящее время инициирован вопрос о передаче материала проверки по факту случившегося из полиции в органы следственного комитета РФ для дальнейшего проведения проверочных мероприятий и принятия решения.