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Происшествия
Ребенок пострадал во время конфликта между соседями в Екатеринбурге
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Ребенок пострадал во время конфликта между соседями в Екатеринбурге

6:14  20 Июня 2017
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Ребенок пострадал во время конфликта между соседями в Екатеринбурге

Екатеринбург, 20 июня. В СУ СКР по Свердловской области начата проверка по факту получения травмы четырехлетним ребенком во время ссоры взрослых.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вечером 18 июня произошел конфликт в одном из жилых домов по улице Соболева – во время разбирательств между соседями пострадал несовершеннолетний, который, по предварительным данным, ударился головой о стену.

В настоящее время инициирован вопрос о передаче материала проверки по факту случившегося из полиции в органы следственного комитета РФ для дальнейшего проведения проверочных мероприятий и принятия решения.

#екатеринбург #скр #су ск рф
Константин Терехов
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