Погода сказывается: Россия вдвое увеличила импорт ягод

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Москва, 20 июня. По итогам четырех месяцев 2017 года импорт клубники, малины, клюквы, черной и красной смородины, черники, брусники и голубики вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Федеральной таможенной службы, в этом году импорт стал рекордным за последние три года. Россия закупает за рубежом клубнику, малину, красную и черную смородину, клюкву, бруснику, чернику и голубику. Основной продукт ягодного импорта — клубника. В этом году за четыре месяца было импортировано 13,3 тыс. тонн клубники на 10,8 млн долларов, годом ранее — 6,2 тыс. тонн на 6,5 млн долларов.

Как сообщают «Известия», по словам президента ассоциации садоводов России (АППЯПМ) Игоря Муханина, причиной увеличения импорта ягод стали неблагоприятные погодные условия. По его мнению, цены на этот вид товаров продолжат расти.