Власти России ищут новые способы коммуникации с молодежью в Интернете

В Избранное

Скопировать

Москва, 20 июня. Близкий к администрации президента РФ экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) проанализирует способы коммуникации с молодежью в Сети.

Как пишут «Известия», исследование на тему специально готовят к так называемому апгрейду в рамках концепции поиска образа будущего «Россия-2030» — для этого в настоящее время создается «банк идей».

Эксперты считают, что пришло время найти новые интересные «фишки» для влияния на молодое поколение в ситуации, когда юношеским максимализмом манипулируют «в корыстных политических целях».

«Не секрет, что молодежная политика выстраивается системно. В новейшей истории РФ она охватывает только отдельные группы молодежи — студентов или клубы по интересам. Мы бы хотели предложить варианты, которые коснутся и школьников», — рассказал изданию глава совета директоров ЭИСИ Андрей Шутов.

Как пояснили в экспертном институте социальных исследований, в планах экспертов – поиск форм коммуникации с молодежью, например, через отечественные онлайн-игры в стиле фэнтези на историческую тематику, а также сообщества по интересам в соцсетях.