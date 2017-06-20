Тиллерсон: Вашингтон требует от КНДР освобождения трех граждан США

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 20 июня. Администрация президента США настаивает на незамедлительном освобождении троих ранее осужденных в КНДР граждан Соединенных Штатов. Соответствующее письменное заявление сделал госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Мы возлагаем на Северную Корею ответственность за несправедливое заключение Отто Вомбиера в тюрьму и требуем освобождения трех других незаконно задержанных американцев», — указано в тексте заявления, обнародованного Госдепартаментом.

Напомним, как ранее сообщала «Газета.ru», находившийся в заключении в КНДР американский студент Отто Вомбиер был освобожден на прошлой неделе в состоянии комы и вскоре скончался. Представители США возложили ответственность за его смерть на Северную Корею. Президент Трамп и госсекретарь Тиллерсон выразили соболезнования родным погибшего в результате заключения в КНДР американского студента, который был приговорен к 15 годам тюремного заключения за попытку украсть в северокорейском отеле пропагандистский плакат.