Ирак: скончался раненый при взрыве в Мосуле французский журналист 

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Мосул (Ирак), 20 июня. Один из трех французских журналистов, пострадавших в понедельник в результате взрыва в иракском городе Мосул, скончался от полученных ранений.

Как сообщает французское издание 20 Minutes, самодельная мина сработала недалеко от группы журналистов, освещавших операцию по освобождению иракскими силами Старого города Мосула.

Французский журналист Штефан Вилленув скончался от полученных ранений после взрыва мины в Мосуле. Ранее в понедельник Репортеры без границ объявили о смерти его курдского коллеги Бахтияра Хаддада.

Депортамент информации Франции выразил соболезнование жене и четверым детям погибшего журналиста.

По данным издания, французские журналисты Вероник Роберт, работавший вместе с Вилленувом, и Сэмюэль Форэй из Le Figaro получили ранение в результате взрыва. Они были доставлены на базу США для лечения.