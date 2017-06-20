Белый дом подтвердил краткую встречу Трампа и Порошенко

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 20 июня. Президенты США и Украины на пару минут пересекутся в Белом доме, однако о полноценной встрече речи не идет.

Как официально сообщили в администрации Дональда Трампа, Петр Порошенко и вице-президент США Майк Пенс во время переговоров на несколько минут заглянут в Овальный кабинет к американскому лидеру.

Трамп в это время будет обсуждать текущие дела с помощником по национальной безопасности Гербертом Макмастером. Таким образом, президенты двух стран успеют разве что поприветствовать друг друга и перекинуться парой фраз.

Напомним, что таким образом Порошенко, который сейчас находится с визитом в Соединенных Штатах, получит возможность полноценно переговорить только с Майком Пенсом.