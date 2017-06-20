Завод легковых автомобилей Mercedes-Benz появится в Подмосковье

В Избранное

Скопировать

Москва, 20 июня. Представители известнейшего немецкого автомобильного концерна Mercedes-Benz сообщили о том, что сегодня состоится церемония закладки первого камня в строящийся завод компании на территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорском районе Московской области. Проектная мощность завода — до 20 тысяч автомобилей в год.

Предполагается, что завод начнет свою работу в 2019 году. При этом для производства в России будут локализованы четыре модели легковых автомобилей — внедорожников и автомобилей премиум-класса — при этом инвестор вкладывает в проект около 15 млрд рублей. При постройке завода в Подмосковье будет создано около 1000 рабочих мест.