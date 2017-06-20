Собянин утвердил названия для девяти проездов в Москве

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Москва, 20 июня. Мэр российской столицы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении названий девяти безымянным проездам Москвы. Документ опубликован на официальном сайте столичной мэрии.

Согласно постановлению, безымянному проезду между улицами Коломенской и Речников в районе Нагатинского Затона присвоено название улицы Корабельной. Проектируемый в районе Кунцево проезд №6390 назван улицей Маршала Сергеева, проезд № 5486 в Хорошевском получил название в честь героя Советского союза Генерала Ивашутина. Проезды №5487 и №6084 в том же районе названы улицами Генерала Колесника и Веры Волошиной.

Проектируемый в столичном районе Ясенево проезд №5314 назван в честь советского подводника Михаила Грешилова. Проезд №6108 в Южном Медведково получил название проезда Пахтусова в честь гидрографа и мореплавателя Петра Пхтусова. Проезд №5003 в Отрадном станет Казеевским переулком. Расположенный между проспектом Вернадского и улицей 26-ти Бакинских Комиссаров проезд в Тропарево-Никулино назван в честь участника Отечественной войны 1812 года улицей Доктора Гааза.